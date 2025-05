Albanese fiton sërish zgjedhjet në Australi, do të vazhdojë të jetë kryeministër

Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese, dhe Partia e tij Laburiste fituan zgjedhjet federale kundër kampit të koalicionit të krahut të djathtë.

Megjithëse numërimi zyrtar ende po vazhdon, transmetuesi kombëtar i Australisë ABC News vendosi se fitues është kryeministri aktual, duke thënë se Koalicioni Liberal-Kombëtare “nuk është pozicion për të fituar, duke i lënë laburistët si e vetmja qeveri alternative”.

Udhëheqësi i opozitës Peter Dutton, kundërshtari kryesor i Albanese, parashikohet të humbasë jo vetëm zgjedhjet, por edhe vendin e tij në parlament, raporton Politico.

Komisioni Zgjedhor i Australisë parashikon që laburistët do të fitojnë 82 nga 150 ulëset në Dhomën e Përfaqësuesve, nga 77 sa kishte më herët, me 85.5 për qind të votave të numëruara. Koalicioni Liberal-Kombëtar është i dyti me vetëm 37 ulëse deri më tash.