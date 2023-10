Alarmet e rreme për bombë në Francë, qeveria merr masa

Pallati luksoz i Versajës u detyrua të evakuonte vizitorët për herë të katërt në më pak se një javë të premten, për një kontroll sigurie pas një alarmi për bombë. Aeroportet dhe shkollat ​​rreth Francës ranë gjithashtu “viktima” të alarmeve për bomba dhe evakuime të detyruara pas paralajmërimeve të ngjashme një ditë më parë. Edhe një institut kërkimor bërthamor mori një kërcënim të enjten.

Nuk është gjetur asnjë bombë, por autoritetet nuk mund të rrezikojnë jetën e udhëtarëve, studentëve apo punëtorëve. Megjithatë, qeveria po bëhet e paduruar, duke kërcënuar me burgim dhe gjoba të rënda për ata që bëjnë kërcënime të rreme me bomba.

Ministri i Brendshëm Gerald Darmanin tha të enjten në mbrëmje se 18 persona ishin arrestuar në 48 orët e fundit.

Breshëria e alarmeve “çorganizon shërbimet tona të sigurisë dhe padyshim e ndalon shoqërinë të funksionojë,” tha Darmanin në një intervistë për kanalin lemonde. Alarmet e rreme gjithashtu “paraqesin një rrezik të madh në rast të një problemi (të vërtetë). Ministri tha se po përdoren “mjete të mëdha” për të identifikuar shakaxhinjtë me numrat e telefonit dhe adresat e tyre. “Ne u themi atyre që dëgjojnë: Ne do t’i gjejmë të gjithë,” tha ai.

Ministri i Drejtësisë Eric Dupond-Moretti nga ana e tij fajësoi alarmet për bombë duke i quahtur si “shakatarët e vegjël, kllounët e vegjël” dhe paralajmëroi për pasojat. “Ne nuk kemi nevojë për këtë. Ne nuk kemi nevojë për ngatërresa, psikoza, në këtë moment,” tha ministri i drejtësisë të mërkurën.

Deri në 3 vjet burg

Sipas ligjit francez, kush do ngre alarmin e rreme per bomba mund të dënohet me deri në 3 vjet burgim dhe gjobë prej 45,000 euro, tha ministri.

Franca ka qenë në gatishmëri të shtuar që nga vrasja me thikë e një mësueseje javën e kaluar, për të cilën u fajësua një ekstremist i dyshuar islamik, i cili dyshohet se deklaroi besnikëri ndaj grupit të ISIS.

Ndër kërcënimet e marra të enjten ishte një në një strukturë kërkimore bërthamore në Grenoble, në juglindje. Dy dërgues, të moshës 23 dhe 26 vjeç, u arrestuan pasi lanë një paketë në Institutin Laue Langevin dhe u thanë rojeve ndërsa po largoheshin, “Ne e bëmë. Ne dërguam një bombë,” raportoi Le Dauphiné Libéré lokale .