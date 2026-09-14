Alarm për bombë te “Edith Durham” në ditën e parë të shkollës/ Antiterrori prangos autorin e thirrjes

Një telefonatë anonime ka alarmuar policinë e Tiranës në lidhje me një bombë të vendosur në shkollën Edit Durham.
Menjëherë policia është mobilizuar dhe ka nisur kontrollet ku u vërtetua se nuk kishte asnjë lëndë plasëse, ku telefonata rezultoi alarm i rremë.
Blutë e Tiranës kanë përgjuar numrin e denoncuesit ku u zbulua se pas telefonatës ishte Edmond Jatagani.
Ky person është arrestuar nga Policia dhe shërbimet e Antiterrorit.
Jatagani rezulton i shoqëruar disa herë nga Policia në lidhje me aktet dhe thirrjet për dhunë gjatë protestave.