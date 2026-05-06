Alarm në Zvicër/ Identifikohet një pacient me Hantavirus, autoritetet në gatishmëri

Autoritetet zvicerane kanë konfirmuar një rast të hantavirusit te një pasagjer i anijes turistike MV Hondius, duke ngritur shqetësime për përhapjen e mundshme të infeksionit.
Sipas njoftimeve zyrtare, pasagjeri u paraqit për kontroll në një spital në Cyrih, pasi ishte informuar për incidentin përmes një komunikimi nga kompania që menaxhonte anijen. Ai aktualisht po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet nën monitorim.
Në përputhje me rregulloret ndërkombëtare shëndetësore, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nisur bashkëpunimin me vendet e përfshira për të gjurmuar kontaktet e mundshme dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit. Analizat laboratorike kanë konfirmuar se bëhet fjalë për hantavirus të tipit Ande, një variant më agresiv i njohur për raste të rënda të sëmundjes. Konfirmimi është bërë nga institucione si Instituti Kombëtar i Sëmundjeve Infektive në Afrikën e Jugut dhe Spitalet Universitare të Gjenevës në Zvicër, me mbështetjen e laboratorëve ndërkombëtarë në Senegal dhe Argjentinë. Deri më 6 maj janë raportuar gjithsej 8 raste të dyshuara, nga të cilat 3 janë konfirmuar me analiza laboratorike.
OBSH thekson se do të vijojë monitorimin e situatës dhe bashkëpunimin me autoritetet përkatëse, për të garantuar informimin dhe sigurinë e pasagjerëve, ekuipazhit dhe kontakteve të mundshme, si dhe për të kufizuar çdo rrezik të përhapjes së mëtejshme të virusit.