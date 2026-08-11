Alarm në objektet e naftës në Libi, paralajmërohet pezullimi i të gjitha operacioneve në rafineri

Korporata Kombëtare e Naftës e Libisë (NOC) ka paralajmëruar se mund të shpallë forcë madhore dhe të pezullojë të gjitha operacionet në kompleksin e naftës në Zawiya, në perëndim të vendit, pas sulmeve të përsëritura me dronë.
Paralajmërimi erdhi disa orë pasi kompania shtetërore shpalli gjendjen e emergjencës në rafinerinë e Zawiya-s, pas një sulmi me dron që shkaktoi zjarr në një rezervuar me rreth 4.5 milionë litra benzinë.
Objektet e naftës në Zawiya, rreth 40 kilometra në perëndim të Tripolit, janë sulmuar disa herë gjatë ditëve të fundit, në një kohë kur zona është përfshirë nga përleshje mes grupeve të armatosura.
Në një deklaratë, NOC tha se objektet vazhdojnë të jenë objekt i “sulmeve sabotuese nga dronë të telekomanduar”. Sipas kompanisë, një tjetër dron goditi uzinën e përzierjes dhe mbushjes së lubrifikantëve, duke rënë pranë rezervuarit kryesor të magazinimit dhe rrjetit të tubacioneve që përdoret për prodhimin e lubrifikantëve për tregun vendas.
Ekipet e zjarrfikësve dhe të sigurisë nga rafineria Zawiya, Brega dhe kompani të tjera të naftës në zonë po vijojnë përpjekjet për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e përhapjes së tij.
NOC theksoi se mbrojtja e objekteve të naftës, punonjësve dhe garantimi i vazhdimësisë së prodhimit, magazinimit dhe shpërndarjes përbëjnë “një përgjegjësi të përbashkët kombëtare”.
Kompania paralajmëroi se sulmet ndaj infrastrukturës energjetike përbëjnë “një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe mbrojtjen e vendit”, ndërsa pezullimi i operacioneve mund të ndikojë në furnizimin me karburant dhe aktivitetin e sektorit të naftës në Libi.