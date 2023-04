Al Pacino: Nuk jam xheloz që Marlon Brando fitoi Oscars për ‘Godfather’

Al Pacino nuk mban mëri ndaj aktorit të “The Godfather”, Marlon Brando, i cili shënoi çmimin Oscar për aktorin më të mirë, pavarësisht se kishte më shumë rreshta se ai në dramën e vitit 1972.

Pacino u pyet nëse ishte i zemëruar për çmimin e Akademisë së Brandos, 50 vjet më vonë. Ai mori një titull si aktori më i mirë dytësor në ceremoninë e vitit 1973. “Si del një histori e tillë? Nuk u mërzita, po tallesh me mua?” vuri në dukje Pacino, përmes Hollywood Reporter. “Le ta pastrojmë ajrin në. Unë kisha dëgjuar për këtë , “tha aktori, i cili luajti Michael, djalin e bosit të mafias Vito Corleone (Brando).

Ikona “Serpico” foli më tej për filmin e nderuar të Francis Ford Coppola-s, duke mos u pajtuar me legjionet e fansave që kanë thënë se vazhdimi i tij i vitit 1974, “The Godfather Part II”, është më i mirë se paraardhësi i tij. Filmi i dytë në trilogjinë e familjes mafioze, me Robert De Niro si versioni më i ri i patriarkut Corleone, konsiderohet nga historianët e filmit si superior ndaj filmit të parë.

Tha Pacino, “Unë me të vërtetë mendoj se është më shumë – si do ta quanit – artistike apo diçka, nuk e di. Nuk dua ta zvogëloj dhe të jem tepër modest sepse luaj në të me Bob de Niro, por në të njëjtën kohë, është një film ndryshe.” Duke shtuar se është ende një “film i mrekullueshëm”, Pacino mendon se filmi parë “është më argëtues”./