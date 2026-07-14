Al Nassr i Cristiano Ronaldos nuk arrin të paguajë pagat: klubi saudit në krizë ekonomike

Al Nassr po përballet me vështirësi financiare dhe nuk po arrin t’u paguajë të plota pagat futbollistëve të tij. Skuadra e Cristiano Ronaldos po kalon një periudhë delikate nga pikëpamja ekonomike, e cila po ndikon edhe në merkato: për shkak të problemeve me likuiditetin, disa aktivitete janë pezulluar dhe shumë lojtarë ende nuk e kanë marrë pagën e muajit qershor, ndërsa të tjerët kanë marrë vetëm një pjesë të saj.
Sipas të përditshmes saudite Arriyadiyah, ndikimi te skuadra e parë është ndier në mënyrë të konsiderueshme. Në ditët në vijim klubi pritet të shlyejë të gjitha detyrimet e prapambetura ndaj lojtarëve, por ndërkohë kriza ka lënë gjurmë edhe në merkato. Brozovic, i fundit që u largua nga skuadra, nuk është zëvendësuar ende dhe reparti i mesfushës nuk është i kompletuar për të konkurruar në nivelin më të lartë sezonin e ardhshëm.
Çfarë po ndodh te Al Nassr
Gjatë fazës përgatitore verore kanë dalë në pah disa probleme me likuiditetin, të cilat kanë bllokuar aktivitetet e klubit saudit. Kjo verë nuk do të karakterizohet nga investimet e mëdha të zakonshme, siç ndodhi në vitet e kaluara, sepse Al Nassr nuk ka fondet e nevojshme për të vepruar në merkato. Situata është aq kritike, sa klubi nuk po arrin as të paguajë pagat: disa lojtarë ende nuk i kanë marrë, ndërsa të tjerë kanë përfituar vetëm një pjesë të tyre. Megjithatë, drejtuesit llogarisin që në ditët në vijim të shlyejnë të gjitha detyrimet dhe të zbusin problemin.
Që para mbërritjes së Postecoglou kishin qarkulluar zëra për buxhetin e reduktuar të Al Nassr, i cili, sikur të mos mjaftonte kjo, ka marrë me vonesë edhe shpërblimet për fitimin e kampionatit saudit. Kriza që ka goditur klubin do të ndikojë edhe në merkato, ku sipas gazetës ka dështuar tashmë goditja e parë e madhe në mesfushë: ende nuk ka një zëvendësues për Brozovic dhe negociatat janë ngrirë, sepse nuk ka para të mjaftueshme për t’i çuar përpara. Një skenar katastrofik në prag të sezonit që nis pas pak javësh.
Qëndrimi i klubit saudit
Sipas Al Nassr, situata është më pak serioze nga sa duket, pasi klubi po kalon një proces ristrukturimi financiar që synon të ulë shpenzimet dhe t’i bëjë ato më të kujdesshme, duke frenuar investimet e çmendura në merkato të viteve të fundit. Megjithatë, burimet e cituara nga gazeta saudite theksojnë se kriza është reale, pasi Al Nassr ende nuk ka paraqitur garancitë financiare pranë autoriteteve kompetente.