Al Khelaifi-Mbappé, përballje vendimtare: PSG do t’i kërkojë të vendosë para skuadrës

Al Khelaifi do të marrë pjesë në stërvitjen e PSG në Poissy dhe do të takohet me Kylian Mbappé. Një takim fillimisht me grupin, pastaj ndoshta privatisht. Presidenti do të mbajë një fjalim para skuadrës, në të cilin do t’i kërkojë para të gjithëve Mbappé të marrë një vendim. Sulmuesi duhet ose do të rinovojë, ose do të shitet deri në fund të verës. Francezi, nga ana e tij, tashmë ka riafirmuar synimin e tij për të mos rinovuar. Por Mbappé kërkon të kalojë edhe një vit në Paris, duke u larguar më pas me parametër zero.

Situata e Mbappè nuk i lë drejtuesit e klubit të flenë të qetë. Real Madrid, skuadra e ardhshme e 24 vjecarit në rast lamtumire, është në pritje. Blancos praktikisht ka pezulluar merkaton e tij në mes të qershorit, duke pritur për të kuptuar nëse blerja do të përfundojë me sukses këtë verë ose vitin e ardhshëm. Emergjenca e pronësisë është të mbyllin çështjen brenda ditëve të para të gushtit, ndryshe nga afati i dhënë më 5 korrik nga goja e vetë Al Khelaifi: “Mbappé të vendosë në 10 ditët e ardhshme, askush nuk është mbi klubin”, ishte përmbledhja e mesazhit dërguar fenomenit francez. Nga 18 korriku, megjithatë, nuk ka asnjë lajm.

POZICIONE TË NJËJTA

Pozicionet mbeten të njëjta, jo taksative e lojtarit për të rinovuar deri në vitin 2025. E jo taksative e klubit për një lamtumirë në një transfertë të lirë. Takimi i parë mes Al Khelaifi dhe Mbappé që nga 3 qershori mund të sjellë disa lajme, me shumë klube përveç Real Madrid të gatshëm të sigurojnë një nga lojtarët më të mirë në botë. Madje, nga Anglia flitet edhe për një interesim shumë të fortë nga Liverpool, i gatshëm të ofrojë deri në 200 milionë euro.