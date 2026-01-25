Al Jazeera jehonë protestës së opozitës: Kërkohet dorëheqja e Ramës për korrupsion

Përplasje kanë shpërthyer midis policisë dhe protestuesve të opozitës në kryeqytetin e Shqipërisë për shkak të korrupsionit të dyshuar në qeverinë e Partisë Socialiste, me demonstruesit që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Protesta, e udhëhequr nga lideri i opozitës dhe ish-kryeministri Sali Berisha, mblodhi mijëra njerëz në një tubim të shtunën në mbrëmje përpara ndërtesës kryesore të qeverisë në Tiranë.
Berisha, i cili kryeson Partinë Demokratike të krahut të djathtë, i bëri thirrje turmës të “bashkohemi për ta rrëzuar këtë qeveri dhe për të vendosur një qeveri teknike për të përgatitur zgjedhje të parakohshme, të lira dhe të ndershme”.
Tensionet u përshkallëzuan kur grupe protestuesish marshuan drejt parlamentit dhe u përpoqën të çanin kordonët e policisë, duke hedhur gurë dhe kokteje Molotov. Të paktën 10 oficerë pësuan lëndime të lehta, tha policia. Sipas Berishës, 25 protestues u arrestuan.
Në nëntor, një gjykatë speciale kundër korrupsionit pezulloi zëvendëskryeministren Belinda Balluku, një aleate e afërt e Ramës, për rolin e saj të dyshuar në një rast korrupsioni në prokurimet publike. Balluku, e cila shërben gjithashtu si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, ka mohuar akuzat, ndërsa Rama e dënoi pezullimin e saj si një “akt brutal ndërhyrjeje në pavarësinë e ekzekutivit”.
Pas një kërkese nga qeveria, Gjykata Kushtetuese në dhjetor e riktheu përkohësisht Ballukun në detyrë në pritje të vendimit përfundimtar. Një komision parlamentar pritet të shqyrtojë të mërkurën një kërkesë nga prokurorët e antikorrupsionit dhe krimit të organizuar për t’i hequr imunitetin, gjë që do të lejonte arrestimin e saj.
Krimi i organizuar dhe korrupsioni mbeten pengesa kryesore për ambicien e Shqipërisë për t’u bashkuar me Bashkimin Europian.
Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u arrestua në shkurt të vitit të kaluar nën dyshimin për korrupsion dhe pastrim parash. Dy ish-ministra të tjerë që kanë shërbyer nën Ramën janë akuzuar gjithashtu për përvetësim dhe shpërdorim detyre. Ilir Meta, i cili ka shërbyer si president dhe kryeministër, u arrestua në tetor 2024 me akuza për korrupsion dhe pastrim parash.
Al Jazeera, përgatiti në shqip ©LAPSI.AL