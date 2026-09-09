“Al Hilal ndërton, Inzaghi shkatërron”: trajneri bëhet leckë nga media pas 200 milionë eurove të shpenzuara

Të hënën, Al Hilal humbi në mënyrë të bujshme në shtëpi ndaj Neom, me rezultatin 2-0, duke i dhënë fund serisë së pathyeshmërisë në kampionatin saudit të skuadrës së drejtuar nga Simone Inzaghi, një seri prej 47 rezultatesh pozitive (35 fitore dhe 12 barazime), e cila, megjithatë, nuk kishte mjaftuar për të fituar titullin e fundit kombëtar, që shkoi te Al Nassr ku luan Cristiano Ronaldo. Që atëherë, kritika dhe tifozët kishin kërkuar largimin e trajnerit italian 50-vjeçar, i cili tashmë ka hyrë në sezonin e dytë të kontratës së tij shumë të pasur prej 25 milionë eurosh neto në sezon. E pavarësisht se jemi vetëm në shtator italiani po goditet nga tifozët e skuadrës me thirrjen e padiskutueshme: “Inzaghi out”.
Martinelli, Summerville dhe Watkins, 200 milionë gjithsej në merkato
Mjaftoi që, pas pesë fitoreve të para në kampionatin e sapo nisur, Al Hilal të humbiste në shtëpi (megjithatë mbetet i pari me 15 pikë, ndërsa Al Nassr mund ta arrijë nesër), që Inzaghi të përballej sërish me kritika vërtet të ashpra, të cilat përfshijnë edhe merkaton jashtëzakonisht të kushtueshme të zhvilluar në sesionin e fundit të verës. Klubi nga Riad shpenzoi rreth 200 milionë euro për blerje dhe pikërisht yjet e rinj u aktivizuan për herë të parë së bashku nga minuta e parë kundër Neom: bëhet fjalë për Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville dhe Ollie Watkins, për të cilët Al Hilal pagoi respektivisht 70, 64.5 dhe 58.4 milionë euro te Arsenal, West Ham dhe Aston Villa.
Al Hilal fans were saying “Inzaghi out” after the club’s loss to Neom SC
Al Hilal are currently 1st in the Saudi Pro League table pic.twitter.com/Cc1jfPeQVP
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 7, 2026
Humbja në shtëpi ndaj Neom, Inzaghi përballet me kritika të shumta
Por paratë nuk nënkuptojnë automatikisht fitore dhe kështu, pavarësisht një sulmi spektakolar në letër dhe pranisë në formacionin titullar të lojtarëve si Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves dhe Kalidou Koulibaly, Al Hilal u mund 2-0, me ish-mbrojtësin e Napolit që ishte protagonist negativ me autogolin që hapi rezultatin në minutën e 15′ të pjesës së parë. Goli i dytë erdhi përpara pushimit dhe që nga ai moment vendasit nuk patën më mundësi ta kthenin ndeshjen.
…
Al Hilal est mené sur sa pelouse suite à une GROSSE ERREUR du défenseur sénégalais.
15’ | Al Hilal 0 – 1 NEOM S.C. pic.twitter.com/Edgi4E2WWb
— SPL (@ActuSPL) September 7, 2026
Pas ndeshjes, Inzaghi u vu në shënjestër të Mohamed Al-Deayeas – ish-portierit të Al-Hilal dhe të kombëtares, një legjendë e futbollit saudit – i cili deklaroi se qëndrimi i tij në stol mund ta pengojë skuadrën të fitojë trofe, në vend që të jetë vlera e shtuar për të cilën paguhet aq shumë: “Siç kam thënë edhe sezonin e kaluar, e kam të vështirë të jem optimist për sa i përket pranisë së Inzaghit dhe qëndrimi i tij do të thotë se klubi nuk do të fitojë as kampionatin dhe as Champions League-n aziatike. Drejtuesit ndërtojnë dhe Inzaghi shkatërron, dhe kjo ishte e dukshme sezonin e kaluar. Drejtuesit i kanë dhënë gjithçka dhe, nëse do të kishte qenë një trajner tjetër, do të kishin arritur rezultate fantastike”.
محمد الدعيع:
طريقة إنزاغي في إدارة المباراة كانت خاطئة.@MohammedAlDeaye#دورينا_غير#قناة_SBC pic.twitter.com/QxvtHpKTKU
— #دورينا_غير (@SBA_sport) September 7, 2026
Inzaghi pas ndeshjes: “Përgjegjësia është e imja, sonte nuk do të fle”
Nga ana e tij, duke folur në konferencën për shtyp pas humbjes, Inzaghi nuk iu shmang përgjegjësive të tij: “Ne krijuam pesë raste në pjesën e parë dhe nuk arritëm t’i konkretizonim, për më tepër portieri i Neom ishte i jashtëzakonshëm në rastin e Kanno në pjesën e dytë dhe përsëris se marr përsipër përgjegjësinë e plotë për humbjen. Këto lloj humbjesh i rikthejnë lojtarët me këmbë në tokë”.
إنزاغي عن الخسارة ️
" انها اول خسارة لي منذ قدومي للسعودية .. لقد لعبنا ٤ مباريات في 10 ايام " pic.twitter.com/dcJVxziOWv
— حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) September 8, 2026
“Është e vërtetë që drejtuesit kanë bërë një punë të shkëlqyer, por ne jemi ende në krye të renditjes dhe nuk i fajësoj lojtarët – shtoi Inzaghi – Përgjegjësia për këtë humbje të dhimbshme, e cila do të më mbajë zgjuar gjatë natës, është e imja. Jemi në krye të renditjes dhe nuk donim të humbnim, kemi luajtur 4 ndeshje në 10 ditë, kjo është humbja ime e parë në Arabinë Saudite që nga ardhja ime, por tani duhet vetëm të mësojmë nga ky rezultat”.