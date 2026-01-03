Al Ahli thyen Al Nassr e plas sherri: Felix goditet me shuplakë e nuk përmban nervat

Fillimisht një ndeshje intensive dhe e luftuar, më pas kaos. Fitorja e Al Ahli ndaj Al Nassr shënon humbjen e parë sezonale të skuadrës së Jorge Jesus, por ajo që bën më shumë zhurmë është sidomos fundi. Në minutat shtesë shpërthejnë tensione dhe protesta: João Felix përballet ashpër me drejtorin sportiv të Al Ahli, Rui Pedro Braz, pas një festimi të konsideruar provokues. Situata degjeneron deri në atë pikë sa kërkon ndërhyrjen e stafit të Al Nassr, ndërsa Cristiano Ronaldo largohet nga fusha dukshëm i irrituar.
Sfida e Saudi Pro League mes Al Ahli dhe Al Nassr, e përfunduar 3-2 dhe e vendosur nga ish-lojtari i Juventus Demiral (humbja e parë në kampionat për CR7), ka përfunduar në sherr. Gjithçka nisi në minutën e 95’ pas një faulli ndaj një lojtari të Al Nassr: në përpjekje për të qetësuar situatën, João Felix përfundon në qendër të përleshjes dhe merr një shuplakë nga një mbrojtës i Al Ahli, i cili përjashtohet menjëherë me karton të kuq.
Pak më vonë vjen edhe kartoni i kuq direkt për Boushal. Tensionet vazhdojnë edhe pas vërshëllimës finale, me një João Felix shumë nervoz që shtyn drejtorin sportiv të Al Ahli, Rui Pedro Braz. Drejtuesi kundërshtar, gjatë festimeve pas ndeshjes, i thotë diçka Cristiano Ronaldos dhe João Felix, të cilët nuk e marrin mirë. Më i zemëruari ishte ish-lojtari i Milan, i cili i jep një shtytje evidente.
L’Al Nassr perde 3-2 contro l’Al Ahli e Joao Felix viene quasi alle mani con il direttore sportivo che esulta vicino a lui. Con questa sconfitta l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha la grande occasione di balzare in testa al campionato saudita
pic.twitter.com/VdIMCEi9Z8
— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) January 3, 2026