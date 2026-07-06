Akuza ndaj policisë shqiptare për dhunën ndaj protestuese, shkruan gazeta Der Standard

Gazeta gjermane “Der Standard” u ka bërë jehonë protestave antiqeveritare që kanë pushtuar sheshin para Kryeministrisë dhe rrugët në Tiranë prej më shumë se një muaji. “Der Standard” shkruan se po zhvillohen protesta të përditshme ku, marrin pjesë mijëra qytetarë.
Po ashtu “Der Standard” shkruan se Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka reaguar duke dënuar përdorimin e dhunës nga ana e policisë gjatë protestave dhe citon se KShH kërkon nisjen e një hetimi të menjëhershëm, të pavarur dhe efektiv mbi pretendimet për tejkalim të kompetencave dhe shkelje të të drejtave të qytetarëve gjatë tubimeve.
Artikulli i plotë:
Aktivistët shqiptarë për të drejtat e njeriut kanë dënuar përdorimin e tepruar të forcës nga policia gjatë protestave që kanë vazhduar prej javësh kundër një projekti ndërtimi të lidhur me familjen e presidentit amerikan Donald Trump.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit shprehu të shtunën shqetësim për përshkallëzimin në rritje të situatës gjatë protestave.
Të enjten, gjatë përplasjeve të dhunshme para godinës së Parlamentit në Tiranë, u plagosën 15 policë dhe 25 protestues.
Veprimet e dhunshme të individëve nuk mund të justifikojnë përdorimin joproporcional të forcës nga policia, deklaroi Komiteti. Sipas organizatës, protesta ka qenë kryesisht paqësore dhe incidentet e veçuara nuk duhet t’u atribuohen të gjithë demonstruesve. Policia kishte përdorur gaz lotsjellës pa paralajmërim dhe kishte goditur persona të shtrirë në tokë.
“Kjo është e papranueshme dhe kërkon një hetim të menjëhershëm, të pavarur dhe efektiv”, theksuan mbrojtësit e të drejtave të njeriut.
Demonstrata të përditshme
Që nga fundi i majit, në Shqipëri zhvillohen protesta të përditshme kundër ndërtimit të planifikuar të një hoteli luksoz në zonën e mbrojtur natyrore të Zvërnecit, në bregdetin jugperëndimor të vendit. Projekti lidhet me Ivanka Trump, vajzën e Donald Trump, dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner.
Projekti i ndërtimit ishte prezantuar që në vitin 2024. Protestat kundër kompleksit turistik nisën pasi në fund të majit në plazhet e Zvërnecit u shfaqën tela me gjemba dhe buldozerë.
Ndërkohë, demonstratat janë shndërruar në një lëvizje shumë më të gjerë: njerëzit protestojnë çdo ditë kundër korrupsionit, rritjes së kostos së jetesës, problemeve në sistemin shëndetësor, pensioneve të ulëta dhe mungesës së perspektivës për të rinjtë. Gjithnjë e më shpesh dëgjohen edhe thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.