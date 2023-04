Akuza ndaj Meghan Markle: Nuk mund t’i besohet

Meghan Markle ka “një marrëdhënie të çuditshme me realitetin”, tha shkrimtarja e Vanity Fair Vanessa Grigoriadis.

Grigoriadis – e cila e profilizoi Markle në vitin 2018 me fokus te prindërit e saj, Doria Ragland dhe Thomas Markle – u shfaq në podkastet e Andrew Gold “On the Edge”, ku gazetarja ndau mendimet për dukeshën nga këndvështrimi i saj i brendshëm në media. “Ajo e ka këtë realitet të shtrembëruar dhe më pas grumbullon prova për të mbështetur një tezë që mund të mos jetë kështu,” tha Grigoriadis. Gazetarja e përshkroi Markle-n si një “luftëtare” që donte të bëhej “zonjë shtëpie” dhe të ngrihej mbi jetën “përrallë të ashpër” të familjes së saj.

Grigoriadis zbuloi se ndërsa po raportonte për të, ajo foli me disa të njohur të cilët e përshkruanin ish aktoren si dikë që duket e ngrohtë dhe miqësore, por nuk është “dikush me të cilin mund të jesh mik”.Pa e ndarë emrin e tyre, ajo iu referua gjithashtu një kolegu shkrimtar që kaloi një ditë me Meghan dhe tha se vendimi i këtij kolegu ishte: “Ky person thjesht nuk është në nivel”.

Çifti i ka pikturuar tabloidet si armikun e tyre kryesor, për të cilin folën në intervistën e tyre famëkeqe me Oprah dhe në dokumentarët e tyre të Netflix, “Harry & Meghan”. Por sipas Vanessa, kjo është pjesë e mënyrës se si Markle jeton në një “realitet të deformuar”. “Ajo ishte e dëshpëruar që shtypi të interesohej për të,” shtoi ajo.