Akuza e ish-nutricionistes së Real Madrid: “Përshkruajnë suplementet me ChatGPT”

Prishja e prapaskenës mbi dëmtimin e Mbappé te Real Madrid duket pothuajse absurde, por ka nga ata që përshkruajnë një tablo edhe më të keqe: stafi mjekësor nuk do ta kishte kuptuar menjëherë problemin e francezit sepse do të kishin ekzaminuar gjurin e gabuar, duke marrë një diagnozë të gabuar. Lojtari më pas u kurua në Paris ku gjeti shpejt zgjidhjen. Itziar Gonzalez, ish-nutricioniste e klubit që ka paditur shoqërinë pasi ka marrë disa ngacmime, nuk ka kursyer kritika ndaj ish-kolegëve të saj duke treguar disa detaje mjaft shqetësuese.
Rrëfimi i Itziar Gonzalez mbi stafin mjekësor të Real Madrid
Duhet të jetë një nga ekselencat botërore, por në rastin Mbappé stafi mjekësor i Blancos del me reputacion të shkatërruar. Kanë gabuar diagnozën sepse kanë bërë një gabim duke kryer rezonancën magnetike në gjurin e shëndetshëm në vend të atij të dëmtuar. Por sipas Itziar Gonzalez këto gabime janë të zakonshme, duke publikuar disa detaje në profilin e saj në Instagram: “Nuk e di çfarë është më keq: kjo, apo fakti që përshkruajnë suplemente duke u bazuar në versionin falas të ChatGPT”.
Akuza e ish-nutricionistes në profilin e saj në Instagram
Një akuzë shumë e rëndë nga ish-nutricionistja që ka kaluar një vit te Real Madrid përpara se të largohej dhe ta çonte klubin në gjykatë për ngacmime. Tregon se përdornin ChatGPT për të marrë këshilla mbi suplementet dhe ka falënderuar Mbappé që ka nxjerrë në pah të vërtetën mbi stafin mjekësor që nuk do të ishte në lartësinë e një skuadre që punon me lojtarët më të mirë në botë: “Faleminderit, Kylian. Shpresoj që të punësojnë njerëz kompetentë dhe të arsimuar, në vend të individëve injorantë, narcistë dhe të mirëfutur që nuk bëjnë gjë tjetër veçse dëmtojnë djemtë.”