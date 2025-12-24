Aktorit të njohur britanik i shtohen edhe disa akuza për përdhunim

Policia britanike njoftoi dje se komedianit dhe aktorit Russell Brand i është shtuar një akuzë të re për përdhunim, si dhe për një akuzë tjetër për sulm seksual.
Akuzat e reja, të miratuara nga Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës, lidhen me dy gra dhe vijnë pas pesë akuzave të ngritura në prill që përfshijnë katër gra të tjera: dy akuza për përdhunim, një akuzë për sulm të pahijshëm dhe dy akuza për sulm seksual, dhe lidhen me ngjarje që datojnë më shumë se dy dekada më parë, raporton Reuters.
Brand, 50 vjeç, do të përballet me akuzat e reja në Gjykatën e Magjistraturës në Westminster më 20 janar. Një gjyq për akuzat e mëparshme është planifikuar për 16 qershor në Gjykatën e Kurorës në Southwark.
Brand u deklarua i pafajshëm për pesë akuzat fillestare në maj. Dikur prezantues i famshëm britanik dhe ish-bashkëshort i këngëtares amerikane të muzikës pop Katy Perry, Brand ka mohuar të ketë kryer marrëdhënie seksuale pa pëlqimin e tij.
Pasi akuzat fillestare u bënë publike, ai tha se në rininë e tij ishte i pamatur dhe i varur nga seksi, por se “nuk ishte kurrë përdhunues”. Hetimi fillestar nisi në shtator 2023 pasi akuzat u raportuan në Dispatches të Channel 4 dhe në Sunday Times.