Aksion ndërkombëtar kundër trafikimit të armëve/ 566 të arrestuar, 28 në Shqipëri

Në kuadër të operacionit të zhvilluar kundër trafikut të drogës të koordinuar nga drejtoria e Europol me Policine e Shtetit, ranë në pranga 566 shtetas nga 26 vende europiane dhe 28 persona u arrestuan në Shqipëri.

Në këtë operacion u angazhuan në total 315 punonjës të Policisë së Shtetit për kontrollin e 2648 subjekteve, 1525 shtetasve, 987 mjeteve, 40 pakove postare dhe 92 ambienteve.

Theksojmë se operacioni kishte në shenjestër rrjete të trafikimit të armëve të zjarrit, të lëndëve narkotike, të emigrantëve si dhe goditjen e rrjeteve kriminale me rrezikshmëri të lartë.

“Në total në 26 vendet europiane, gjatë këtij operacioni janë arrestuar 566 shtetas (218 për trafikimin e personave, 186 për trafikimin e drogës, 69 për trafikimin e armëve, 89 për krime të tjera); janë sekuestruar 310 armë zjarri, municion luftarak dhe rreth 1 ton drogë (626 kg kokainë, gati 300 kg cannabis, heroinë dhe lëndë të tjera narkotike”, njoftohet në reagimin zyrtar.

Rezultatet globale të EMPACT JAD 2023:

22 488 oficerë të përfshirë

Kanë filluar 163 hetime

Gjithsej janë kontrolluar 288 774 subjekte

215 273 persona të kontrolluar

Janë kontrolluar 67 277 automjete

5 225 paketa/pako postare të kontrolluara

Janë kontrolluar 999 ambiente

Zbulohen 2 229 hyrje të paligjshme

566 arrestime (218 në lidhje me kontrabandën e emigrantëve, 186 në lidhje me trafikun e drogës, 69 në lidhje me trafikun e armëve të zjarrit, 89 në lidhje me krime të tjera)

Janë identifikuar 114 dokumente të falsifikuara

Konvulsionet duke përfshirë:

310 armë (84 armë automatike, 65 pistoleta, 59 pushkë, 22 granatahedhës, 16 revolerë, 7 karabina, 6 armë gjahu, 4 armë të konvertuara, 2 pistoleta ajrore, të tjera, 42 të tjera)

20 206 copë municion

Pothuajse një ton drogë duke përfshirë 626 kg kokainë, pothuajse 300 kg kanabis, heroinë dhe bimë marijuanë.