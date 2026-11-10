Aksidentoi për vdekje tre fëmijët në Durrës, zhvillohet me dyer të mbyllura seanca gjyqësore për Nikoll Radaçin

Seanca e rradhës gjyqësorë për Nikoll Radaçin, 57-vjeçarin i cili aksidentoi për vdekje tre vogëlushët në Durrës do të zhviullohet me dyer të mbyllura. Çështja është dërguar për gjykim, ndërsa ai akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen e shtetasve të mitur. Për të është kërkuar pushimi i akuzës për veprën penale “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal, për shkak të zbatimit të ligjit nr. 57/2026 “Për amnistinë”.