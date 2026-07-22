Aksidenti horror tek TEG/ Drejtuesi i betonieres humb jetën, një tjetër i plagosur

Një aksident i rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Unazën e Madhe të Tiranës, ku një betoniere ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar poshtë urës.
Si pasojë ka ndërruar jetë drejtuesi i betonieres dhe është plagosur një tjetër.
Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes, duke bërë që betonierja të dalë nga karrexhata dhe të bjerë nga lartësia.
Nuk ka ende informacion zyrtar për persona të lënduar apo rrethanat e plota të aksidentit. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e dinamikës së aksidentit.