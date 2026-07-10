Aksident tragjik me autobus në Gjermani: Vdes një grua, shoferi në gjendje kritike

Një grua 59-vjeçare ka vdekur, ndërsa burri i saj ka mbetur i lënduar rëndë në një aksident të rëndë me autobus, që ndodhi të enjten në mbrëmje në Westerstede, në qarkun Ammerland të Gjermanisë.
Burri rreth 69-vjeçar, i punësuar në një kompani udhëtimesh, po e drejtonte autobusin pa pasagjerë, ndërsa bashkë me të ishte gruaja e tij, raporton Bild.
Pak para hyrjes në fshatin Westerloy, autobusi doli nga rruga në anën e djathtë dhe u përplas në një pemë.
59-vjeçarja nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të marra dhe vdekja e saj u konfirmua në vendin e ngjarjes.
Ndërsa partneri i saj ndodhet në rrezik për jetën dhe është transportuar tashmë me helikopter të emergjencës në një spital në Hannover.