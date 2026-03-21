Aksident në Durrës, përfundon në spital polici

Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme në Durrës, ku është përfshirë një mjet i Policisë Rrugore dhe një tjetër automjet.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:35 në rrugën “Taulantia”, ku një makinë e drejtuar nga shtetasja me iniciale J. D. është përplasur me motorin e Policisë Rrugore, që drejtohej nga efektivi E. M.

Si pasojë e përplasjes, punonjësi i policisë ka pësuar dëmtime dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal Durrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
