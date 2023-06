Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rrugën e Kombit, në afërsi të Rubikut. Një autobus me targa të Kosovës ka përplasur një person që lëvizte me biçikletë. Nuk dihet ende identiteti i personit që humbi jetën.

Në vendngjarje ka mbërritur policia e cila ka rrethuar zonën ku ndodhi aksidenti tragjik. Blutë po hetojnë shkaqet e aksidentit fatal që i mori jetën një personi.