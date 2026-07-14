Aksident i rëndë në Cërrik, dy të vdekur

Një aksident i rëndë rrugor ka tronditur mbrëmjen e sotme banorët e fshatit Qyrkan, në Njësinë Administrative Gostime të Bashkisë Cërrik.
Sipas informacioneve paraprake, dy automjete janë përplasur fuqishëm me njëri-tjetrin në një përplasje frontale, duke shkaktuar pasoja fatale. Përplasja ka qenë aq e fortë sa të dy automjetet janë shkatërruar plotësisht dhe njëri prej tyre pas përplasjes ka “fluturuar” jashtë rruge.
Si pasojë e aksidentit, dy persona kanë humbur jetën në vendngjarje, ndërsa identitetet e viktimave ende nuk janë bërë të ditura.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë shërbimet e emergjencës, policia dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Paraprakisht dyshohet se shkak i përplasjes mund të ketë qenë humbja e kontrollit mbi drejtimin e automjeteve ose një manovër e gabuar gjatë lëvizjes, por pritet që hetimet e policisë të përcaktojnë dinamikën e saktë të ngjarjes.
Aksidentet rrugore vijojnë të jenë një ndër problematikat më shqetësuese në vend, ndërsa autoritetet u bëjnë vazhdimisht apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të shmangin shpejtësinë e lartë.