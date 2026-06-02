Aksident i rëndë në aksin Levan-Tepelenë/ Përplasen 5 automjete, disa të plagosur

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Levan-Tepelenë. Pesë automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa janë plagosur edhe disa persona. Të plagosur kanë mbetur tre persona, dy prej të cilëve shtetas gjerman.
Ata janë dërguar drejt ambienteve të spitalit për të marrë ndihmën e specializuar mjeksore. Bëhet me dije se ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor kanë mbërritur në vendngjarje, ndërsa po hetojnë më shumë mbi shkaqet dhe rrethanat e aksidentit