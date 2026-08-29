Ákos Buzsáky është zhdukur prej ditësh, alarm në Hungari: policia në gjurmët e ish-futbollistit

Shqetësim në Hungari për Ákos Buzsáky, ish-futbollistin hungarez të nivelit ndërkombëtar, i cili ka luajtur në Angli dhe në vende të tjera europiane dhe që prej disa ditësh nuk gjendet. Sipas asaj që raportojnë mediat lokale dhe shtypi ndërkombëtar, autoritetet hungareze kanë nisur kërkimet për ish-mesfushorin që prej 18 gushtit, pas raportimit të zhdukjes së tij.
Buzsáky, sot 44 vjeç, është një emër i njohur për tifozët e futbollit anglez. Gjatë karrierës së tij ka veshur fanellat e Queens Park Rangers, Plymouth dhe Portsmouth, duke luajtur edhe në Premier League në sezonin 2011/12 me QPR. Ish-mesfushori ka veshur fanellën e kombëtares hungareze 20 herë dhe në palmaresin e tij ka edhe një sukses të rëndësishëm ndërkombëtar: në vitin 2003 fitoi Kupën UEFA me Porto-n.
Familja e shqetësuar dhe kërkimet e policisë
Alarmin e ka ngritur edhe nëna e dy fëmijëve të tij, e cila iu drejtua autoriteteve pasi nuk kishte më lajme për të: sipas disa rindërtimeve, Buzsáky nuk jetonte më me të dhe kohët e fundit kishte kaluar pjesën më të madhe të kohës jashtë vendit për arsye pune.
Babai i ish-lojtarit, Ákos Buzsáky Sr, ka treguar se fillimisht nuk kishte dijeni për kërkimet e nisura nga policia: “Nuk e dija që edhe policia po kërkonte djalin tim. Ai kalon shumë kohë në Greqi, ku punon si sipërmarrës ndërtimi”. Ai shpjegoi se kontaktet me djalin ishin bërë më të rralla pikërisht për shkak të distancës: “Ai ka kaluar pothuajse të gjithë vitin e fundit atje. Duke qenë se nuk jetojmë nën të njëjtën çati, nuk është për t’u habitur që flasim gjithnjë e më rrallë. Herën e fundit që kam folur me të ishte javën e kaluar, kur ishte në shtëpi.”
Lajmi ka shkaktuar shqetësim edhe në Angli, ku Buzsáky ka lënë një kujtim veçanërisht pozitiv gjatë viteve të tij te QPR dhe për këtë arsye klubi londinez ka publikuar një mesazh në kanalet e tij sociale duke shprehur shqetësim për situatën: “Klubi është i shqetësuar kur mëson se i preferuari i QPR, Ákos Buzsáky, është raportuar i zhdukur. Të gjithë lutemi që të gjendet shëndoshë e mirë”.