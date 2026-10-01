Agron Shehaj fiton në Apelin e GJKKO-së gjyqin me Adriatik Lapajn

Gjykata e Posaçme e Apelit ka ndryshuar vendimin e Shkallës së Parë për sa i përket akuzës për fyerje ndaj kryetarit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj, në çështjen e ngritur nga kreu i “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj.
Me vendimin e marrë më 1 tetor, Gjykata e Posaçme e Apelit e ka shpallur Shehajn të pafajshëm edhe për veprën penale të fyerjes, duke ndryshuar në këtë pjesë vendimin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë. Njëkohësisht, Apeli ka lënë në fuqi pafajësinë e Shehajt për veprën penale të shpifjes.
Çështja kishte nisur pas kërkesës së paraqitur nga Adriatik Lapaj më 1 prill 2025, me të cilën Shehaj akuzohej për veprat penale të “Fyerjes” dhe “Shpifjes”, lidhur me deklaratat publike të bëra prej tij.
Më 21 janar 2026, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë e kishte shpallur Shehajn të pafajshëm për shpifje, duke vlerësuar se fakti i pretenduar nuk përbënte vepër penale. Ndërsa për fyerjen, gjykata e kishte shpallur fajtor dhe e kishte dënuar me 300 mijë lekë gjobë.
Procesi lidhej me deklaratat e Shehajt për marrëdhëniet profesionale të Lapajt me kompaninë “Merkaj 3 sh.p.k.”. Shehaj kishte deklaruar publikisht se Lapaj kishte përfituar para nga kjo kompani, e cila ishte sekuestruar nga SPAK nën dyshimin se përdorej për pastrimin e parave të lidhura me grupin kriminal të njohur si “Çopjat”.
Lapaj i kishte mohuar këto pretendime, duke deklaruar se nuk kishte marrë pagesat e pretenduara dhe se shumat e përmendura përfaqësonin detyrime për shërbime ligjore të kryera prej tij në cilësinë e avokatit.
Me vendimin e Gjykatës së Posaçme të Apelit të datës 1 tetor, është rrëzuar edhe dënimi prej 300 mijë lekësh për fyerje, ndërsa është lënë në fuqi vendimi i pafajësisë për shpifje.
Në përfundim të gjykimit në Apel, Agron Shehaj është shpallur i pafajshëm për të dyja veprat penale për të cilat ishte akuzuar nga Adriatik Lapaj.