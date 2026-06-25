Afrika e Jugut në histori: mund Korenë e Jugut dhe për herë të parë kalon grupet. Dështim i Republikës Çeke

Surprizë Afrika e Jugut, mund 1-0 Korenë e Jugut dhe fluturon në 1/16-at e finales, ku do të përballet me Kanadanë në Los Anxhelos. Rezultat historik për një kombëtare që nuk kishte shkuar përtej grupeve as në edicionin e zhvilluar në shtëpi në vitin 2010. Kush do ta kishte thënë, pas ndeshjes hapëse të Botërorit?
AFRIKA E JUGUT-KOREJA E JUGUT 1-0
Skuadra e Broos u rrit ndeshje pas ndeshjeje, por ndoshta do të ishte më e saktë të thuhej minutë pas minute. Pas një fillimi të pasigurt kundër koreanojugorëve, vendimtar ishte goditja me të majtën e Masekos në zemër të pjesës së dytë, me një lëvizje nga brenda që nuk i la asnjë shans portierit Kim. Nga ana tjetër, zhgënjyese paraqitja e Son, i futur pas pushimit, dhe shokëve të tij, që u ndalën te disa raste për gol, pa arritur të ishin vërtet vendimtarë. Koresë së Jugut do t’i mjaftonte një barazim për ta mbyllur në vendin e dytë falë fitores në debutim kundër Republikës Çeke, por kjo humbje i dënon aziatikët në vendin e tretë me 3 pikë, me rrezikun konkret të eliminimit.
REPUBLIKA ÇEKE-MEKSIKA 0-3
Tashmë jashtë është vetë Republika Çeke, që e mbyll një Botëror zhgënjyes me vetëm një pikë të grumbulluar. Në “Azteca” të Mexico City, vendasit festojnë vendin e parë në grup së bashku me publikun e tyre, duke e mbyllur me pikë të plota falë fitores 3-0 ndaj skuadrës së Koubek, që e kishte lënë Schick fillimisht në stol. Pas një pjese të parë të mirë që megjithatë nuk solli avantazhin, evropianët u shkrinë në pjesën e dytë: Meksika shënoi me Chavez, Quinones dhe në fund Fidalgo. Në fund pati hapësirë edhe për përshëndetjen e rezervuar për Ochoan, portierin 40-vjeçar të grumbulluar për Botërorin e gjashtë dhe që hyri në vend të Rangel për të përshëndetur publikun. Meksika tani pret një kundërshtare nga tabela e vendeve të treta.