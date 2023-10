Afera e inceneratorit të Elbasanit, 4,8 vite burg për Stela Gugalljan

Gjykata e Posaçme ka dhënë dëmimet për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Mësohet se GJKKO ka dënuar me 7 vite burg Stela Gugalljen, por nga gjykimi i shkurtuar përfiton 2.2 vite ulje dënimi.

Pëllumb Abeshi është dënuar me 4 vite heqje lirie nga GJKKO, por do të vuaj vetëm 2.8 vite burg, për shkak të gjykimit të shkurtuar. Nga ana tjetër Bardhyl Cabei është dënuar me 2 vite burg.

Vendimet:

Stela Gugallja 4.8 vite burg

Pellumb Abeshi 2.8 vite burg

Bardhyl Cabiri 2 vjet burg

Jonida Zeqo 2.8 vite burg

Serafin Papa 1.4 burg