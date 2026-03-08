Afër rekordit të madh në karrierë, Messi shënon golin e 899’të

Lionel Messi është shumë pranë një tjetër rekordi të madh në karrierë, pasi Inter Miami regjistroi fitoren e dytë të sezonit në Major League Soccer, duke mposhtur DC United me rezultat 2:1 të shtunën.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Messi, i cili realizoi dy gola në derbin e Floridës ndaj Orlando City SC javën e kaluar, shënoi golin e tretë të sezonit në minutën e 27-të me një goditje të zgjuar me parabollë në stadiumin M&T Bank Stadium në Baltimore.
Superylli argjentinas tashmë ka arritur në 80 gola me fanellën e Inter Miamit, duke e çuar totalin e golave në karrierë në 899, vetëm një gol larg shifrës historike prej 900 golash.
Fituesi tetë herë i Ballon d’Or, i cili do të mbushë 39 vjeç në qershor, më herët ka realizuar 672 gola për FC Barcelona dhe 32 për Paris Saint-Germain, ndërsa ka edhe 115 gola me kombëtaren e Argjentines.