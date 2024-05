Afati po skadon, Bloomberg zbulon: mes Zhang e Pimco ka fërkime, akordi në rrezik

Gjithçka e kryer mes Zhang dhe Pimco? Jo, mungon ende marrëveshja përfundimtare dhe palët janë në punë, jo pa fërkime dhe kontradikta shqetësuese. Këtë e mbështet edhe Bloomberg, sipas të cilit do të rrezikohej negociata mes Suning dhe fondit amerikan për kredinë e re që duhet t’i garantojë pronarit të Inter shlyerjen e borxhit ndaj Oaktree. Palët ende po luftojnë për të arritur një marrëveshje, por situata – sipas transmetuesit – mbetet fluide dhe ende ekziston mundësia që gjithçka të përfundojë pozitivisht.

Bloomberg kujton se Zhang duhet të shlyejë një hua prej 275 milionë euro plus interesat për Oaktree, për një total prej rreth 375 milionë. Negocimi me Pimco bazohet në një kredi prej 435 milionë eurosh në obligacione private me maturim në vitin 2026 dhe me interes 15% në payment-in-kind (d.m.th. me interes të paguar plotësisht vetëm në fund të periudhës). Një pjesë e vogël e financimit do të shkonte për forcimin e financave të klubit. Për momentin, kur kanë mbetur pesë ditë para afatit të 20 majit, ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. E presidenca e Zhang te zikaltrit është vërtetë në fije të perit.