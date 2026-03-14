Adrian Grenier flet për mungesën në The Devil Wears Prada 2

Adrian Grenier beson se ekziston një arsye specifike pse nuk u ftua të rikthehej në vazhdimin e filmit të famshëm The Devil Wears Prada.
Në një intervistë për Page Six, aktori 49-vjeçar tha se mendon që reagimet negative ndaj personazhit të tij, Nate Cooper, mund të kenë ndikuar që ai të mos përfshihej në filmin e ri, ndërsa partnerja e tij në ekran, Anne Hathaway, do të rikthehet në rolin e Andrea “Andy” Sachs.
Grenier u shpreh se “sigurisht” do të kishte dashur të ishte pjesë e projektit, i cili pritet të dalë në kinema në maj.
“Ne të gjithë jemi fansa të filmit, pavarësisht nëse jemi pjesë e tij apo jo. Natyrisht ishte zhgënjyese që nuk mora telefonatën për të qenë në vazhdim, por e kuptoj që ka pasur reagime negative ndaj Nate, personazhit tim, dhe ndoshta kjo ka ndikuar,” tha ai.
Megjithatë, aktori shtoi me humor se kjo mund të hapë mundësinë për një projekt të ri.
“Kjo lë hapësirë për një spin-off ku Nate mund të ketë filmin e tij,” u shpreh Grenier.
Ndërkohë, ai është i fokusuar në projektin e tij më të ri, filmin e shkurtër Self Custody, i cili është i disponueshëm në Amazon Prime Video.