AdL ka zgjedhur, Pioli trajner i Napolit: kontratë dy vjeçare prej 3 milionë euro

Stefano Pioli është zgjedhja e parë e Aurelio De Laurentiis për Napolin e sezonit të ardhshëm. Hezitimet e vazhdueshme të Antonio Conte e kanë detyruar numrin 1 të të kaltërve të kërkojë dikë tjetër. E kështu, trajneri aktual i Milan e gjen veten në pole position. Siç raporton Il Mattino, një kontratë dyvjeçare me vlerë 3 milionë euro neto në sezon është gati për trajnerin 58-vjeçar emilian.

Fillimisht, sidoqoftë, ai do të duhet të çlirohet nga Djalli me të cilin ka edhe një vit të mbetur në kontratë me vlerë 4.1 milionë neto plus bonuse. Siç raporton gazeta Campania, De Laurentiis nuk dëshiron pengesa, nuk dëshiron pritje, nuk dëshiron të arrijë marrëveshje që më pas mund të vihen në dyshim. Prandaj ai do të presë që trajneri emilian t’i japë fund marrëdhënies së tij me kuqezinjtë, të gjejë një marrëveshje për zgjidhjen e vitit të tij të fundit dhe më pas të fillojë punën për të përfunduar marrëveshjen.

Destinacioni Napoli do të vlerësohej shumë nga Pioli, i cili nuk është i interesuar të marrë asnjë pushim. Tekniku është i etur për shpengim dhe një aventurë të re e intriguese. Janë ftohur, kështu, pistat Conte (i ndjekur edhe nga kuqezinjtë si zgjedhja e parë e Ibrahimovic) dhe Gasperini, i cili është gjithnjë e më i prirur për të vazhduar aventurën e tij të shkëlqyer në krye të Atalantës.