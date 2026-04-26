Adios Real Madrid: Barcelona marshon drejt titullit, mposhtën Getafe

Barcelona iu afrua edhe më shumë titullit në La Liga me një fitore 2-0 ndaj Getafe që ishte në formë të shkëlqyeshme paraprakisht. Real Madrid që është në hall pas një sezoni të keq gati se ka humbur çdo shpresë për garën e kampionit pas barazimit të djeshëm.
Barcelona si mysafir nuk dukej shumë e shqetësuar as me formën e Getafe e as me mungesën e yjeve Yamal e Raphinha, që të dy të lënduar.
Me qetësi i shënuan dy gola si formalitet, nga një për një pjesë të ndeshjes. Fermin Lopez shënoi në minutën e 45’të për epërsi ndërsa në pjesën e dytë për rezultatin final dhe fitoren shënoi Marcus Rashford.
Me 5 ndeshje të mbetura në La Liga, klubi katalan prin me 11 pikë para Real Madrid që po kalon një sezon të çoroditur me halle në zhveshtore dhe në menaxhment.