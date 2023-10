Adele nderon Matthew Perry pas ndarjes së tij nga jeta

Adele mori një moment në shfaqjen e saj në Las Vegas për të nderuar aktorin e ndjerë Matthew Perry pas vdeekjes së tij “tronditëse” të shtunën.

“Do ta mbaj mend gjithmonë atë personazh,” tha këngëtarja e “Hello” përaktorin – i cili luajti Chandler Bing në shfaqjen hit – në një video të postuar në X të shtunën mbrëma. Perry u nda nga jeta në shtëpinë e tij në Los Angeles. Ai ishte 54.

Këngëtarja e këngës “Someone Like You” gjithashtu foli për luftën e Perry me varësinë nga dr0ga dhe alk00li.

“Ai ishte kaq i hapur me betejat e tij me varësinë dhe maturinë,” i tha ajo turmës. “Gjë që unë mendoj se është tepër, tepër e guximshme.”

Adele lavdëroi komedianin e ndjerë që i solli “aq shumë gëzim” jetës së saj, pavarësisht se e njihte Perry vetëm nga projektet e tij filmike . Ajo gjithashtu vuri në dukje se si personazhi i Perry-t u bë një element kryesor në fëmijërinë e saj, me një nga shokët e saj duke bërë ” imitimin më të mirë të Chandler”.

“Dhe ai do ta bënte atë gjatë gjithë kohës për të na bërë të qeshnim. Dhe nëse ndonjëri prej nesh do të kishte një ditë të keqe, ai thjesht do të pretendonte të ishte Chandler”, kujton këngëtarja.

“Dhe po, thjesht dua të them se sa shumë e dua atë që ai bëri për të gjithë ne. Sidomos atë që ai bëri për mua”, tha Adele në përfundim. “Një nga personazhet më të mirë komik të të gjitha kohërave. Dhe shpresojmë, tani, ai mund të prehet në paqe.”