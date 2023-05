Adani poshtëron teknikun Allegri në Bobo Tv: “Solle 2 vjet fatkeqësi”

Daniele Adani poshtëroi Max Allegri gjatë episodit të fundit të BoboTv, duke lexuar deklaratat e tij live pas disfatës në Empoli. Ish-mbrojtësi është marrë me komentin e fjalëve të teknikut të Juventus. Pas humbjes në Empoli dhe -10 pikëve për bardhezinjtë, shanset që skuadra e teknikut Allegri të arrijë në Champions League janë minimale. Krahas kësaj priten edhe vendimet e UEFA-s për kupat e Europës.

Por situata e komplikuar e shoqërisë nuk i mjafton Daniele Adani për të justifikuar paraqitjet e Max Allegri me Juventus. Opinionisti nuk ka ngurruar ta sulmojë edhe një herë. Ish-mbrojtësi i Fiorentinës dhe Inter është shfaqur në BoboTv me xhaketë dhe në momentin që ka nisur të flasë për bardhezinjtë e ka hequr atë për të treguar fanellën me fjalët: “Në nivel servilizmi?”.

PËRGJIGJET PËR ALLEGRIN

Më pas anëtari i BoboTv lexoi deklaratat e teknikut, duke iu përgjigjur komenteve të Allegrit. “Pas golit patëm një acarim mendor jo të justifikuar por të kuptueshëm”, thotë Adani duke lexuar intervistën e teknikut Allegri. Pastaj ai komentoi: “Nuk është e kuptueshme”. Pas disa batutave të këtij lloji, ish-mbrojtësi nisi një shpjegim të gjatë se çfarë sipas tij po ndodh te Juventus: “Juventus ka bërë shumë keq këtë vit, si vitin e kaluar. E nuk ka një pikë, një vlerësim, ku mund të kesh besim, duke qenë se tetë objektiva janë zhdukur”.

OPINIONISTI NË BOBOTV

Adani vazhdoi më pas: “Në 20108/2109, në fund të sezonit ai u shkarkua duke kaluar një vit në shtëpi me paratë e Juventus dhe një tjetër pa u përditësuar dhe më pas dy vite të tjera tani duke u hequr trofe tifozëve dhe palmaresit. Në dy vite ai ka sjellë vetëm fatkeqësi, duke folur sportivisht dhe ka qenë një mungesë e vazhdueshme respekti”. Në fund ai përfundon me mendimin e tij mbi çfarë duhet të bëjë Allegri tani: “Tani mendoj se ka ardhur koha që ai t’ia kthejë Juventusit, si? Duke arritur një marrëveshje me një shoqëri që të ka dhënë e nga të cilën ke marrë, duke bërë një hap prapa. Do të kishte respektin tim”.