Actor Awards 2026: Lista e plotë e nominimeve

Nominimet për Actor Awards 2026, të njohura si SAG Awards, janë shpallur zyrtarisht.
Aktorja e serialit “Abbott Elementary”, Janelle James, dhe ylli i “Heated Rivalry”, Connor Storrie, prezantuan kandidatët e këtij viti të mërkurën në kanalin zyrtar të Netflix në YouTube, pas një hyrjeje nga presidenti i SAG-AFTRA, Sean Astin.
Ky është viti i parë që ceremonia mban emrin Actor Awards, një ndryshim i njoftuar në nëntor, me qëllim që të lidhet më ngushtë me statujën ikonike të çmimeve dhe të theksojë sindikatën e aktorëve që qëndron pas tyre.
Ceremonia do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, të dielën, më 1 mars, në orën 20:00. Moderatori i mbrëmjes ende nuk është bërë publik.
Gjatë ceremonisë, Harrison Ford do të nderohet me Çmimin për Arritje Jetësore, si një nga figurat më legjendare të aktrimit.
Mes emrave që mbetën jashtë listës këtë vit janë:
- Cynthia Erivo për filmin “Wicked: For Good” (ndërsa bashkë-ylli i saj Ariana Grande u nominua)
- Dwayne Johnson dhe Emily Blunt për “The Smashing Machine”
- Adam Sandler dhe George Clooney për “Jay Kelly”
Gjithashtu, i gjithë kasti i filmit “Sentimental Value” nuk mori asnjë nominim. Në mënyrë surprizuese, të gjitha filmat dhe interpretimet në gjuhë të huaj u lanë jashtë, përfshirë aktorin Wagner Moura dhe filmin e tij “The Secret Agent”.
Lista e nominimeve të SAG Awards:
Nominimet kryesore – Film
Aktori më i mirë në rol kryesor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Aktorja më e mirë në rol kryesor
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Emma Stone – Bugonia
Kasti më i mirë në film
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Nominimet kryesore – Televizion
Aktori më i mirë në serial dramatik
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt
Aktorja më e mirë në serial dramatik
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Ansambli më i mirë në serial komedi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Stunt Awards
Performanca më e mirë në film
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Performanca më e mirë në serial
- Andor
- The Last of Us
- Stranger Things
- Squid Game
- Landman