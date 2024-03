A po braktiset Kosova pas liberalizimit të vizave? Çfarë thonë shifrat që nga muaji janar

Numri i emigrantëve kosovarë gjatë vitit 2021 është vlerësuar të jetë gjithsej 42,728 banorë përfshirë emigrantët legalë dhe ata ilegalë. Pjesa dërmuese e emigrantëve për vitin 2021 ishin emigrantët legalë. Emigrimi legal ishte për shkak të: bashkimit familjar, martesave, gjetja e një vendi pune, shpërnguljes së përhershme (kryesisht në shtetet fqinje), studime afatgjata me punësim etj. Përveç vendeve të BE-së dhe EFTA-së një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende të tjera kryesisht në SHBA, Turqi, Kanada dhe vende tjera”, thuhet në raportin e ASK-së, citon gazeta zvicerane Le Canton27.ch.

Liberalizimi i vizave ndodhi me 1 janar te këtij viti, ku mijëra kosovare ikën si turistë në vendet evropiane përfshirë këtu edhe Zvicrën. Ata qëndruan në Zvicër dhe vendet tjera anëtare të BE-së për të vizituar të afërmit e tyre familjarë dhe miq. Kjo lëvizje e madhe e kosovareve është vërejtur edhe në disa kantone të Zvicrës sidomos në rrugë dhe restorante, bare dhe kafene. Siç dihet në Zvicër aktualisht ka mbi 300.000 shqiptare, pjesa dërmuese vijnë nga Kosova.

Serbia dhe opozita kosovare këto dy muajt e fundit kanë abuzuar me shifra duke ekzagjeruar me numrin e largimit të kosovarëve nga vendi, duke bërë herë fushatë e herë panik dhe propagandë se gjoja “shqiptarët po ikin nga Kosova” apo siç dëshmon titull në gazetën e Beogradit: (Shqiptarët po ikin në një vend. Kjo është një pamje reale e një eksodi masiv – as që i intereson ekstremistit Kurti) Por, shifrat zyrtare falsin të kundërtën. Kosovarët dalin dhe kthehen në vendin e tyre.

Deri sot (para Ramazanit) janë kthyer më shumë se gjysma e të larguarve nga Kosova nga janari i këtij viti. Kosovarët tashmë janë vetëdijesuar dhe e kanë kuptuar liberalizimin vizave duke respektuar edhe ligjet dhe rregullat e Zvicrës, se për ata, meqë janë turistë nuk ka as punë e as azil. Ky kthim i turistëve kosovarë po vërehet jo vetëm në aeroportet e Zvicrës (Cyrih, Gjenevë, Basel e gjetiu..) por edhe në aeroportin e Kosovës në Prishtinë. Një pjesë e madhe e tyre janë kthyer gjatë javës së fundit, me makina private, apo dhe me autobusë, madje edhe me çmime shume të ulëta deri në 50 euro nga Gjeneva, Cyrihu apo Berna e Bazeli për në Kosovë, shkruan gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch.

“Është e vërtetë se në media dhe nga liderë të ndryshëm në Kosovë, pak i ekzagjerojnë me shifra dhe bëjnë ndonjë lojë politike, me shifrat e njerëzve që dëshirojnë të ikin nga Kosova. Kjo është një e drejtë normale që njerëzit dëshirojnë të lëvizin, por është fakt se në Zvicër për shembull 2-3 muaj, nuk ka asnjë azilkërkues. Për dallim, nga Shqipëria, vitin e kaluar ka pasur rreth 12 azilkërkues, kurse nga Kosova 5-6 persona. Është bërë edhe trend si temë e mediave të flasin për ikjen e shqiptarëve që në fakt nuk është e vërtetë. Në fund të fundit, kur kanë ikur që 20 vite nga Kosova 300 apo 400 mijë shqiptarë, pse ikin apo e lëshojnë Kosovën edhe 20 apo 30 mijë, nuk është katastrofë”, ka deklaruar redaktori i gazetës zvicerane Le Canton27.ch.

Dhe kjo është e vërteta sepse shifrat në Kosovë sot po ekzagjerohen për interesa të ndryshme, në një far mënyrë edhe po ndihmohet spastrimi etnik nga propaganda që po e lëshojnë Kosovën. Zvicra nuk është vetëm një vend që strehon, por dinë edhe të largojë azilkërkuesit sidomos ata që nuk i plotësojnë kriteret. Kështu vetëm në muajin e kaluar, Zvicra ka larguar 1317 persona në mbikëqyrjen e policisë dhe autoriteteve të cilat janë kthyer në vendin e tyre të origjinës.