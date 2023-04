A ka kryer marrëdhënie me Luizin poshtë jorganit?Ja si përgjigjet moderatorja

Pas daljes për herë të dytë nga shtëpia e “Big Brother”, Kiara Tito ka dhënë edhe njëhërë intervistën e saj për emisionin Fan Club.Ajo ka sqaruar shumë gjëra, propozimin e papritur, raportin me Efin dhe komentet e opinionistëve.

Mirëpo nuk u la pa përmendur një çështje që është komentuar shumë nga publiku, moderatorja u pyet nëse ka kryer marrëdhënie nën jorgan me Luizin.

Kiara flet pas propozimit magjik për martesë: Ja kur do takohem me mamanë e Luizit! E kam menduar se ku do e bëj dasmën

Ajo tha se diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë, por sa herë janë mbuluar vetëm janë puthur.

“Jo nuk ka ndodhur asgjë poshtë jorganit, thjesht putheshim, ndonjë masazh kështu dhe normal që s’ka ndodhur gjë. Normale që s’do e bënim kurrë aty, e kemi thënë që nga fillimi”, tha Tito.

Gjithashtu ajo tha se pas daljes ajo nuk është penduar për asgjë sepse i ka fituar të gjitha gjërat që donte.