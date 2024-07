Këngëtarja e njohur Nora Istrefi, vazhdon të jetë një nga vajzat më në formë të showbizit shqiptar, ajo mbetet një emër shumë i lakuar në media dhe pse së fundmi nuk është shumë aktive në karrierën e saj si këngëtare.

Ajo shpesh publikon me ndjekësit imazhe e video të ndryshme, ndërkohë që nuk mungon as me poza provokuese.

E tillë është shfaqur në këto të fundit, ku ka pozuar nga pushimet në Jug të Shqipërisë. Komplimentet kanë qenë të shumta dhe kryesisht pozitive.