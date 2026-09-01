6 deputetë të LDK-së dalin kundër marrëveshjes me Kurtin

Gjashtë deputetë kandë dalë kundër marrëveshjes së Kryetarit Lumir Abdixhiku, me Kryetarin e Vetëvendosjes, Albin Kurti, për Bekim Sejdiun President të Kosovës. Në mbledhje të grupit parlamentar të LDK-së, të mbajtur këtë të martë, Gazeta Nacionale ka mësuar se gjashtë deputetë të LDK-së kanë dalur kundër.
Avdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Janina Ymeri, Armend Zemaj, Arben Gashi dhe Kujtm Shala kanë dalur kundër marrëveshjes me Vetëvendosjen për President, duke mos u nënshtruar ndaj Abdixhikut e Vjosa Osmanit.