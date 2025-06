Cristiano Ronaldo i jep një leksion tifozit të pasjellshëm: truproja e pa duke qeshur

Cristiano Ronaldo reagon keq ndaj një tifozi ndërhyrës. Edhe tepër. Deri në atë pikë sa të provokojë një qëndrim hakmarrës nga kampioni portugez që i jep atij një leksion të mirë. E ngrin me një shikim qortues, pastaj, përballë këmbënguljes së fansit që nuk respekton radhën, i rezervon një gjest përçmimi. Një video që qarkullon në rrjet tregon se çfarë ka ndodhur, duke filluar nga pakënaqësia e yllit luzitan që nuk ka asnjë problem të ndalet për t’u lënë një kujtim njerëzve që e presin: qoftë një foto, një autograf apo një dedikim, CR7 përpiqet t’i kënaqë të gjithë por tregohet i padurueshëm kur dikush e kalon pak nivelin e tolerancës.

CR7 u jep autografe tifozëve

Aty pranë ndodhet edhe truproja e tij: i bën një shenjë mirëkuptimi, duke lënë të kuptohet se gjithçka është në rregull dhe se mund ta menaxhojë ai situatën. Episodi ka ndodhur në Mynih të Bavarisë, me rastin e finales së Nations League të fituar nga Portugalia kundër Spanjës me penallti. Pesë herë fituesi i Topit të Artë zbret nga një minivan së bashku me partneren, Georgina Rodriguez. Ajo merr një drejtim tjetër, ai zgjedh të bëjë të lumtur tifozët.

Nuk ka shtyrje, prandaj vendos të kalojë para tyre duke u përpjekur t’u përgjigjet kërkesave të tyre. Por ka një, megjithatë, që është më i paduruari nga të gjithë: nuk do të lërë të ikë rasti, kur do ta shohë sërish kaq afër një futbollist të kalibrit të CR7? Dhe atëherë lirohet: e kupton që lojtari është gati ta kalojë dhe frikësohet se nuk do të mund t’i afrohet, kështu që del nga radha dhe i del përpara me celular në dorë, gati për të bërë selfien. Nuk do të duhej ta kishte bërë kurrë.

Cristiano Ronaldo i bezdisur nga ndërhyrja e tifozit

CR7 e ndien veten “nën markim të ngushtë”, shprehja e fytyrës tregon mirë se e ka pranuar me shumë dëshirë të keqe atë sjellje: ndalet, për të mos i rënë tifozit sipër, dhe kur kupton se ai vazhdon të qëndrojë aty, i ngrirë, fillimisht i hedh një shikim të ashpër, pastaj i pëshpërit diçka të tipit “oh…” e shoqëruar me një gjest të qartë me dorë.

I bën të qartë: qetësohu, ka për të gjithë. Është një paralajmërim por nuk mjafton, burri nuk ka asnjë qëllim të tërhiqet: do një foto me portugezin. Ronaldo, i palëkundur, pothuajse e largon pastaj i tregon vendin: ndalet me një tifoz tjetër dhe lejon që ta fotografojë një djalë që kishte respektuar radhën dhe kishte qenë mjaftueshëm i sjellshëm për të mos iu hedhur sipër.