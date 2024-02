56 cigare më pak e kujdes me kafèt: ja etapet e kthimit të Zdenek Zeman në pankinë në shtator

Zdenek Zeman është mirë dhe është gati të marrë përsipër Pescaran e tij sapo mjekët t’i japin aprovimin. Tekniku bohem u shtrua në spitalin ditor të mërkurën më 28 shkurt, por për kontrollet rutinë të planifikuar tashmë pas operacionit në zemër, ku u vendosën katër stente koronare dhe një stent karotidi. Gjithçka duhet të zgjidhet me dorëheqjen e planifikuar për sot më 29 shkurt dhe me shumë pushim, përpara se ta shohim së shpejti në pankinë.

“Gjithçka shkoi sipas planit. Trajneri është mirë. Kontrollet rutinë post-operative nxorën në pah një pamje shumë optimiste, si për zemrën ashtu edhe për arterien karotide – shpjegoi Dr Stefano Guarracini, shef i kardiologjisë në klinikën Pierangeli në Pescara në një intervistë të dhënë për Gazzetta dello Sport -. Nesër (sot, shënimi i redaktorit) Zdenek Zeman do të dalë nga spitali dhe do të ndjekë një periudhë mesatare-të shkurtër rikuperimi prej disa muajsh, për të filluar përsëri më mirë se më parë. Asnjë operacion i ri nuk është planifikuar”.

PLANI I ZEMAN

Me pak fjalë, gjithçka ishte normale siç e konfirmoi edhe vetë trajneri i “Delfinëve”, i cili theksoi gatishmërinë e tij për të rifilluar atë që i pëlqen më shumë në jetë: “Në shtator do të rikthehem në fushë”. Kënaqësitë, megjithatë, duhet të shoqërohen me disa sakrifica si zvogëlimi i numrit të cigareve të pira. “Maksimumi katër në ditë”, kur më parë Zeman kishte një mesatare prej gjashtëdhjetë cigaresh dhe numri i kafeve të pira (“2-3” krahasuar me 6-7 tradicionale si masë minimale).

Nëse zemra bëri numra, edhe këtë herë mund të themi se Zeman fitoi me një nga goditjet e tij mjeshtërore që e bëri të famshëm në të gjithë botën dhe që së shpejti mund të argëtojë sërish publikun abrucez dhe më gjerë.