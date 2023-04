Katy Perry reagon ndaj sezonit të ri të The Kardashians

Një trailer i ri dramatik për The Kardashians të Hulu-s ka shkaktuar reagime në rrjet.

Shërbimi i transmetimit publikoi trailerin e plotë të enjten, duke ngacmuar një dramë të madhe mes familjes së bashku me vështirësitë e ndryshme të grupit të famshëm. Kim Kardashian e ndau klipin përmes Instagramit të enjten, duke shkaktuar entuziazëm mes fansave – dhe të famshëmve.Katy Perry i është përgjigjur postimit: “Prit, a është ky sezoni i 5-të i Succession?!” (HBO njoftoi më parë se Succession do të përfundonte me sezonin aktual të katërt.)

Traileri i sezonit 3 u hap me Kim duke trajtuar shkurtimisht lidhjen e saj më të fundit me ish të dashurin Pete Davidson. “Gjërat ndryshojnë shumë shpejt,” tha ajo më pas. Në kohën e xhirimeve, Kim po merrej gjithashtu me dramë publike që përfshinte ish-bashkëshortin Kanye West në mes të betejës së tyre të vështirë të divorcit. E pyetur nga motra Khloé Kardashian nëse ndihet mirë, ajo menjëherë shpërtheu në lot dhe tha: “Jo, nuk jam mirë. Sot po kaloj një ditë kaq të vështirë”.

Diku tjetër në trailer, Kylie Jenner sugjeroi që gratë Kardashian dhe Jenner duhet të “bënin një bisedë më të madhe rreth standardeve të bukurisë” që ata po vendosin. “Unë nuk dua që vajza ime të bëjë gjërat që bëra unë. Do të doja të mos prekja kurrë asgjë në fillim,” i pranoi ajo më pas shoqes Stassie Karanikolaou.

Kourtney Kardashian Barker ishte gjithashtu e frustruar me Kim, duke e akuzuar atë se kishte “përdorur dasmën time si një mundësi biznesi”. Në fund të trailerit, Kylie shtoi: “Unë thjesht nuk mendoj se gjithçka do të jetë në rregull.” Sezoni 3 i Kardashians do të shfaqet premierë më 25 maj në Hulu.