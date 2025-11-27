50 Cent zgjidh padinë para dokumentarit për Diddy

50 Cent ka arritur një marrëveshje me palën paditëse vetëm pak ditë para publikimit të dokumentarit të ri të Netflix-it “Sean Combs: The Reckoning”, të cilin ai e ka prodhuar.
Guadalupe de los Santos kishte paraqitur më herët këtë vit një padi civile kundër Jackson, duke pretenduar se ai e kishte sulmuar në Los Anxhelos. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga PEOPLE, incidenti dyshohet të ketë ndodhur në shtator 2024.
Në padi thuhet se, ndërsa de los Santos priste në semafor me skuterin e tij, SUV-ja e tij iu afrua nga pas, dhe papritur dera e pasagjerit u hap me forcë duke e goditur në anën e majtë dhe duke e rrëzuar në tokë. Padia pretendon se dera u hap me qëllim, me urdhër të artistit.
De los Santos kërkonte dëmshpërblim për sulm, dhunë fizike, shkaktim të qëllimshëm të stresit emocional dhe neglizhencë.
Fillimisht, avokatja e njohur Gloria Allred e depozitoi padinë në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit, por çështja u transferua në Gjykatën Federale të Qarkut Qendror të Floridës në muajin shtator.
Reperi dhe ekipi i tij ligjor kishin kërkuar pushimin e çështjes dhe një seancë ishte caktuar për datën 22 dhjetor.
Megjithatë, më 25 nëntor, të dyja palët njoftuan se kishin arritur një “marrëveshje parimore për zgjidhjen e të gjitha pretendimeve” dhe se po përgatitnin dokumentet zyrtare të marrëveshjes.
Ky zhvillim vjen vetëm disa ditë para se Netflix të publikojë serialin dokumentar me katër pjesë “Sean Combs: The Reckoning”, ku paraqitet ngritja dhe ana e errët e perandorisë së ndërtuar nga Sean “Diddy” Combs.
Publikimi i dokumentarit ndodh në kohën kur Combs po vuan dënimin federal për dy akuza të transportimit për qëllime prostitucioni.