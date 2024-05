50 Cent reagon ndaj videos shokuese të Diddy dhe Cassie

Të premten, 50 Cent iu përgjigj një videoje të rivalit Sean “Diddy” Combs duke goditur ish të dashurën e tij Cassie Ventura në një hotel në 2016.

“Tani jam i sigurt se Puffy nuk e ka bërë, ai është i pafajshëm kjo nuk dëshmon asgjë! Kështu do të thonë avokatët e tij”, ka shkruar reperi i “In Da Club”, 48 vjeç, në X krahas videos. “Zoti na ndihmoftë të gjithëve .”

Në klip, Combs mund të shihej duke e hedhur Venturën në tokë përpara se ta shkelmonte shumë herë dhe ta tërhiqte zvarrë nëpër dysheme.

Sherri ndodhi jashtë dhomës së çiftit në hotelin InterContinental tashmë të mbyllur në Century City, një lagje në Los Anxhelos. Videoja, e siguruar fillimisht nga CNN, vërtetoi disa nga akuzat që Ventura, 37, bëri kundër Combs, 54, në padinë e saj të nëntorit 2023, e cila përmendte ab*zimin fizik, përdh*nimin dhe më shumë.

Menjëherë pas paraqitjes së padisë, Ventura dhe Diddy arritën një zgjidhje të pazbuluar. Megjithatë, Combs dhe avokatët e tij kanë mohuar me forcë të gjitha pretendimet për abuzim kundër tij.

Pasi u publikua lajmi se Diddy dhe Cassie zgjidhën padinë e tyre, 50 Cent paralajmëroi ndjekësit e tij se do të kishte shumë gra të tjera që do të dilnin me akuza për abuzim.