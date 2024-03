50 Cent mohon akuzat për ab*zim se*sual

50 Cent ka adresuar akuzat e bëra nga ish e dashura e tij, Daphne Joy se ai e përdh*noi dhe e sulmoi atë.

Në një deklaratë për TMZ, reperi i mohuan me forcë akuzat dhe pretendon se ato ishin bërë si rezultat i emërimit të Joy në një padi për sulm se*sual të ngritur kundër Diddy.

“Akuzat shqetësuese në deklaratat e betuara të paraqitura së fundmi në një çështje gjyqësore në lidhje me Daphne Joy, nëna e fëmijës tim 12-vjeçar, më kanë detyruar r të ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për të mbrojtur djalin tim Sire”, tha ai.

“Akuzat më të fundit të rreme dhe të pabaza nga Daphne Joy janë qartë në përgjigje të vendimit tim për të kërkuar kujdestarinë e vetme të djalit tim. Djali im Sire është prioriteti im kryesor dhe mbajtja e tij në një mjedis të sigurt është fokusi im i vetëm në këtë kohë.”

50 postoi gjithashtu një foto në Instagram të Joy me Puffy, i cili është akuzuar se i ka paguar modeles një pagë mujore për si punonjëse se*si.

Ai shkroi : “Ti qëndrove me shpresën se do të kishe një fëmijë tjetër me mua, por unë isha i zënë. Kështu që ti më pas fillove të merrje para nga Brother Love. Tani ja ku jemi, punëtore e vogël se*si.”

Joy mohoi pretendimet se ajo operonte si punëtore se*si për Diddy. Akuzat u bënë nga producenti Lil Rod në një ndryshim në padinë e tij për sulm se*sual.