Ndali Barcelonën, kërcënohet Bordalás: “Do të gjejmë fëmijët e tu e do t’ju vra*im”

Për José Bordalás, polemikat e ndeshjes Getafe-Barcelona nuk po kanë fund: trajneri i “azulones” është bërë viktimë e kërcënimeve të rënda me vdekje për veten dhe familjen e tij në rrjetet sociale. “Faji” i tij? Një postim pas barazimit 1-1 në La Liga kundër katalanasve, ku ai përgëzonte lojtarët e tij për një rezultat shumë të rëndësishëm. Pas këtij postimi, pasuan fyerje të shumta dhe mesazhe tronditëse si: “Do të kërkojmë ty dhe fëmijët e tu dhe do t’ju vrasim”.

Mesazhi i Bordalás pas ndeshjes: “Pikë e madhe!”

Një koment që synonte të ishte thjesht një shprehje vlerësimi dhe lavdërimi për lojtarët e tij. Asnjë referencë për kundërshtarët, asnjë koment për polemikat që shpërthyen gjatë dhe pas ndeshjes. Por për José Bordalás, këto fjalë të thjeshta u kthyen në një boomerang të rrezikshëm: “Pikë e madhe kundër një rivali të këtij kalibri. Jam krenar për përkushtimin dhe sakrificën e gjithë skuadrës. Vazhdojmë të ndërtojmë hap pas hapi. Faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme në Coliseum!”

View this post on Instagram A post shared by José Bordalás (@jose.bordalas)

Kërcënimet me vdekje ndaj Bordalás në rrjetet sociale

Profili i Bordalás në Instagram u përfshi shpejt nga një stuhi mesazhesh të rënda. Trajneri i Getafes mori kërcënime të shumta me vdekje, si për veten e tij ashtu edhe për familjen, me komente të tmerrshme si: “Do të të vrasim ty dhe familjen tënde” ose “Së pari do të gjejmë fëmijët e tu, pastaj do t’ju vrasim”. Përveç kërcënimeve, ai u përball edhe me fyerje dhe përçmime nga më të ndryshmet për stilin e tij të lojës dhe rolin si trajner i Getafes, pas polemikave që shpërthyen gjatë ndeshjes.

Çfarë ndodhi në Getafe-Barcelona

Ngjarjet gjatë ndeshjes mes Getafes dhe Barcelonës ndezën zemërimin e tifozëve katalanas, të cilët u ankuan për një penallti të qartë të mohuar nga arbitri dhe VAR-i, e kritikuar ashpër nga trajneri Flick pas ndeshjes: “Nuk ishte as nevoja për VAR-in, ishte e dukshme. Por çfarë të themi, tashmë na ndodh një herë në çdo ndeshje…”. Përveç kësaj, pati edhe një klimë tensioni me ofendime të vazhdueshme raciste ndaj Alejandro Balde, i cili e raportoi incidentin tek arbitri, i cili e përfshiu në raportin e tij zyrtar.