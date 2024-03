40 milionë plus 2 lojtarë, PSG ka gati super ofertën për yllin e La Liga-s

Paris Saint-Germain thuhet se është i interesuar të marrë mbrojtësin e Barcelonës, Ronald Araujo, dhe është gati të ofrojnë para dhe dy lojtarë të ekipit të parë për ta siguruar.

Që nga fundi i vitit, Araujo ka qenë në qendër të zërave të merkatos me Bayern Munich që besohet se dëshiron ta marrë atë. Si rezultat, Blaugranat po mendojnë t’i japin yllit të tyre një kontratë të re.

Megjithatë, sipas El Nacional, PSG-ja është e vendosur të mposhtë konkurrencën e bavarezëve në garën për të marrë qendërmbrojtësin uruguaian.

Ata janë të prirë të ofrojnë 40 milionë euro dhe Fabian Ruiz me Carlos Soler për të finalizuar një marrëveshje me lojtar plus para në merkaton e verës.

Ndërkohë, presidenti i Barcelonës Joan Laporta dhe drejtori sportiv Deco thuhet se nuk janë të interesuar ta shesin Araujo-n. Thuhet se ata preferojnë të marrin vetëm para për kartonin e Araujo.

Nëse Araujo largohet nga Barcelona dhe refuzon Bayern Munich të bashkohet me PSG-në në të ardhmen e afërt, ai do të ishte titullar kryesor për francezët. Do të luante së bashku me Marquinhos ose Milan Skriniar në një formacion 4-3-3.

Araujo, kontrata aktuale e të cilit është caktuar të skadojë në qershor 2026, ka ndihmuar Barcelonan të fitojë një titull në La Liga, një trofe të Copa del Rey dhe një Superkupë të Spanjës deri më tani.