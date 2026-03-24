40 milionë euro të ardhura nga Airbnb/ Tatimet: Kujdes! Deklaroni në DIVA fitimet!

Rreth 40 mln euro të ardhura kanë gjeneruar nga dhënia e apartamenteve me qira nëpërmjet platformës AirBnb rreth 8,500 individë dhe subjekte për vitin 2024. Për rezervimet ndaj platformës individët apo bizneset që kanë dhënë prona me qira kanë paguar rreth 1,7 mln euro komisione. Të dhënat janë bërë publike nga administrata tatimore.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që të ardhurat e apartamenteve me qira ditore të deklarohen nëpërmjet plotësimit të Deklaratës Vjetore të të Ardhurave Personale (DIVA). Pas deklarimit të ardhurat tatohen 15%. Afati i deklarimit të tyre është deri më 31 Mars, në të kundërt do të zbatohen penalitetet.
“Gjatë periudhës janar–dhjetor 2024, mbi 8,472 individë dhe subjekte kanë realizuar shitje të akomodimeve përmes platformës Airbnb në Shqipëri. Vlera totale e rezervimeve arriti në 3,816,021,288 lekë, ndërsa komisionet e platformës kapën vlerën 167,591,014 lekë.
Administrata Tatimore disponon të dhëna mbi rezervimet dhe të ardhurat e realizuara përmes platformës Airbnb, ndaj fton individët dhe subjektet që kanë siguruar të ardhura nga dhënia e akomodimit përmes kësaj platforme t’i deklarojnë ato në Deklaratën Vjetore të të Ardhurave Personale – DIVA 2025, në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi, për të shmangur kontrollet dhe penalitetet e mundshme. Kujdes! Afati i fundit për deklarimin e DIVA: 31 mars 2026”, thuhet në njoftimin e administratës tatimore./Monitor.al