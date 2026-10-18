300 pedagogë firmosin peticionin kundër dhunës ndaj studentëve

Mbi 300 pedagogë kanë nënshkruar deklaratën në mbrojtje të studentëve dhe të drejtave të tyre, pas episodeve të dhunës gjatë protestave në Tiranë.

Forumi i Dialogut Politik u ka bërë thirrje pedagogëve në të gjithë vendin që t’i bashkohen kësaj nisme, duke e kthyer solidaritetin me studentët në një reagim publik të komunitetit universitar kundër dhunës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Forumi i Dialogut Politik fton pedagogët të nënshkruajnë deklaratën dhe të bëhen pjesë e kësaj nisme në mbështetje të studentëve që kanë protestuar.

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