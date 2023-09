30 kampionë për Topin e Artë, Haaland sfidon Messi: në 30 tetor ceremonia e kurorëzimit

France Football ka zbuluar listën e tridhjetë kandidatëve për Topin e Artë 2023. Çmimi për lojtarin më të mirë të sezonit 2022-2023 do të përcaktohet nga votat e gazetarëve të 100 vendeve më të mira në renditjen e FIFA-s. Për të vendosur pasardhësin e Karim Benzema, fitues në vitin 2022, do të jetë një garë mes Leo Messi dhe Erling Haaland. Në listë është vetëm një italian, lojtari i Inter, Niccolò Barella.. Ceremonia e ndarjes së çmimeve është caktuar për në datën 30 tetor.

Pritet një përballje kokë më kokë mes Lionel Messi, kampion bote me Argjentinën në Katar 2022 dhe Haaland, Këpuca e Artë, golashënuesi më i mirë dhe fitues i Champions League, Premier League dhe FA Cup. Për argjentinasin, i larguar nga PSG për te Inter Miami, do të ishte Topi i Artë i tetë në karrierën e tij të paimitueshme. Ndërkohë që, gjiganti norvegjez Haaland, po ndjek triumfin e tij të parë personal.

Krahasuar me vitin 2022, merret për bazë sezoni 2022/2023 dhe jo viti kalendarik, në këtë rast 2023. Kështu që do të llogaritet edhe Kupa e Botës në Katar e luajtur ndërmjet nëntorit dhe dhjetorit. Përveç dy redaksive të France Football dhe l’Equipe, në përzgjedhjen e 30 kandidatëve ka marrë pjesë edhe Didier Drogba. Ish-ylli i Chelsea tani është ambasador i Topit të Artë. Bashkë me të votojnë edhe gazetarët që në vitin 2022 iu afruan më shumë renditjes përfundimtare, përkatësisht vietnamezi Truong Anh Ngoc dhe Gordon Watson nga Zelanda e Re. Votuesit do të hartojnë një renditje me pesë lojtarë: i pari merr 5 pikë, i dyti 4, i treti 3, i katërti 2 dhe i pesti 1 pikë.

30 KANDIDATËT PËR TOPIN E ARTË

Kjo është lista e plotë e të nominuarve për Topin e Artë: Josko Gvardiol (Leipzig/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Munich), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah ( Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa) , Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Man City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Munich), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Munich).

KANDIDATET PËR TOPIN E ARTË PËR FEMRA

Kjo është lista e kandidateve për Topin e Artë për femra: Georgia Stanway (Bayern Munich), Olga Carmona (Real Madrid), Fridolina Rolfo (Barcelona), Rachel Daly (Aston Villa), Sophia Smith (Portland Thorns), Hayley Raso (Manchester City/Real Madrid), Amanda Ilestedt (PSG/Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcelona), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Daphne Van Domselaar (Twente/Aston Villa) , Alba Redondo (Levante), Linda Caicedo (Real Madrid), Kadidiatou Diani (PSG/Lyon), Ewa Pajor (Wolfsburg), Guro Reiten (Chelsea), Patricia Guijarro (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Debinha (Kansas City Aktual) , Aitana Bonmati (Barcelona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Yui Hasegawa (Manchester City), Jill Roord (Wolfsburg/Manchester City), Katie McCabe (Arsenal), Wendie Renard (Lyon), Asisat Oshoala (Barcelona), Mary Earps (Manchester United), Mapi Leon (Barcelona), Khadija Shaw (Manchester City).

KANDIDATËT PËR TROFEUN YASHIN

Është publikuar edhe lista me 10 kandidatët për trofeun Yashin, që do të shpërblejë portierin më të mirë të sezonit të kaluar. Emrat që konkurrojnë për çmimin janë: Mika Maignan (Milan), Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal), André Onana (Inter/Manchester United), Ederson (Manchester City), Brice Samba (Lens), Emiliano Martinez (Aston Villa) , Thibaut Courtois (Real Madrid), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dominki Livakovic (Dinamo Zagreb/Fenerbahce), Marc-André Ter Stegen (Barcelona).

KANDIDATËT PËR TROFEUN KOPA

France Football ka shpallur edhe listën me 10 kandidatët për trofeun Kopa, që do të shpërblejë lojtarin më të mirë U21 të sezonit të kaluar. Emrat në garë për çmimin janë: Jude Bellingham (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Munich), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Xavi Simons (Leipzig), Alejandro Balde (Barcelona). ), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester United), Elye Wahi (Lens).